مصرع سيدة وإصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخران، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لمنزل قديم مكون من طابقين بمنطقة الحضرة القبلية بحي وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط منزل بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل انهيار جزئي بعقار وسط الإسكندرية

وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي، وانهيار أسقف المنزل من الداخل، ما أسفر عن مصرع سيدة كانت في زيارة لشقيقتها وإصابة 2 آخرين.

إجراءات مع انهيار عقار الإسكندرية اليوم

وجرى نقل جثة ضحية عقار الإسكندرية اليوم إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضع حي وسط وقسم الشرطة حواجز حديدية حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين.

وتحرر محضر البواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تضامن الإسكندرية تدعم المتضررين

كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة وسط الاجتماعية إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر ومساعدة المصابين ودعم أسرة السيدة المتوفاة.