إطلاق حملة نظافة موسعة وتهذيب أشجار نخيل الزينة في بيلا بكفر الشيخ

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والتجمعات السكانية بجميع أحياء المدينة، وتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وطرق قري مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع المخلفات وتمهيد الطرق

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنّه تم توفير اللوادر والمعدات الثقيلة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بأحياء وشوارع المدينة وقري المركز من خلال جهاز النظافة وكافة الوحدات المحلية، إضافة إلى قص وتقليم الأشجار والنخيل الموجودة بالشوارع وطرق المدينة.

وأضاف «ساطور»، أنّ أعمال قص وتهذيب أشجار الزينة وتقليم النخيل شملت المنتزهات والشوارع، والأشجار المنتشرة بالأحياء والمجاورات السكنية، حيث تم تقليم الأشجار ونزع الهيش، لافتاً إلى أنّ تلك الأعمال تأتي ضمن خطة جهاز المدينة في تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

رفع كافة مخلفات تقليم الأشجار والنخيل

وأشار «ساطور»، إلى أنّه عقب الانتهاء من عمليات تقليم الأشجار والنخيل جري رفع كافة المخلفات بواسطة إدارة التنمية بالتنسيق مع جهاز النظافة وقسم الكهرباء بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، مشدداً بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.