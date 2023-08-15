استمرار فعاليات البرنامج القيادي «ريحانة» لتدريب الفتيات في كفر الشيخ

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم فعاليات البرنامج القيادى «ريحانة» لتدريب الفتيات بمراكز الشباب خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 أغسطس، والذي تُنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة.

أهمية البرنامج القيادي «ريحانة»

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أهمية البرنامج القيادى «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات، وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

ولفت إلى أنّ الجلسات تضمنت تعريف الفتيات ببرنامج «ريحانة» وسبب تسميته بذلك، وشرح الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها، والتعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة بمشاركة 30 فتاة من عضوات مركز شباب الرياض.

مناقشة محاور مهمة

ويُناقش برنامج «ريحانة» عددا من المحاور المهمة التي تخص الفتاة، منها «الاتيكيت - التغذية السليمة - القيادة النسوية - الجوانب الصحية للفتيات - ريادة الأعمال - الحقوق القانونية - الرياضة - المشاركة فى الحياة السياسية» وغيرها من المحاور الأخرى.

وأدار الورش كل من منة مسعد، ورحاب منصور، ومى محمد، ومريم واعر، من فتيات «ريحانة»، وتُقام الفعاليات بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفي غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للشباب، وحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، ولوزة البيلى، منسق وحدة «ريحانة» بالمديرية، وفريق عمل المركز.