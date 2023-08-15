تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات.. بكم عيار 21 في تعاملات الظهيرة؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في تعاملات الظهيرة بنحو 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، وسجلت أسعار الذهب أمس انخفاضا ملحوظا وصل إلى 55 جنيها، ليصل إجمالي الإنخفاض خلال يومين إلى 65 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2255 جنيها للشراء.

- ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2577 جنيها.

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات الظهيرة 1933 جنيها.

أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1503 جنيهات للشراء.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 1289 جنيها للشراء.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في تعاملات الظهيرة يسجل 18040 جنيها.

- فيما يسجل سعر الأونصة الآن 80 ألفا و149 جنيها للشراء.