مقرر مساعد نقابات الحوار الوطني: عززنا المشاركة السياسية للشباب

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي في المحور السياسي بالحوار الوطني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني له تأثير كبير في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك لأن التوافق بين الأطراف المختلفة في معظم القضايا سيؤدي إلى أن تدخل مصر لجمهوريتها الجديدة والجميع يقف جنبا إلى جنب ويد واحدة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

الحوار الوطني يعمل على توحيد الجبهة الداخلية للوطن

وأوضح مقرر مساعد لجنة النقابات، أن الدولة المصرية تمر في هذا التوقيت بفترة صعبة، بها بعض المعوقات عدة ومن أجل التمكن من مواجهتها وتخطيها، لا بد من توحيد الجبهة الداخلية للوطن وهو ما يتم حاليا من خلال الحوار الوطني.

المشاركة السياسية للشباب في ظل الحوار الوطني

كما أوضح البدوي، أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة السياسية، فضلا عن أنه خلق حالة من الحراك داخل الشارع السياسي المصري، وأكد أنه إلى جانب هذه الأجواء السياسية الإيجابية، تمكن من تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية، قائلا: «الحوار الوطني اهتم بالشباب من عدة جوانب، أولها تعزيز مشاركتهم السياسية وثانيها العمل على دراسة مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم»، حيث لفت مقرر مساعد لجنة النقابات إلى أن العديد من الأطراف المشاركة في الحوار تحرص على الوصول لمقترحات ومخرجات من شأنها دعم الشباب وتعزيز دورهم، فضلا عن تذليل العقبات أمامهم، هذا بالإضافة إلى المشاركة الواسعة للشباب في الحوار.