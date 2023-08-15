مقرر مساعد المحليات بالحوار الوطني: الجلسات المتخصصة ساهمت في بلورة الفكرة

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي في المحور السياسي بالحوار الوطني إن فكرة تكوين الحوار جاءت في توقيت صعب وحساس من عمر الوطن، وفي ظل البناء للجمهورية الجديدة، لابد أن تكون مبنية على توافق بين كل وجهات النظر المختلفة، وحتى الاختلاف كان متحضرا ويصب في مصلحة الوطن في نهاية المطاف.

الجلسات المتخصصة للحوار الوطني

وأضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي في المحور السياسي بالحوار الوطني، أن فكرة الجلسات المتخصصة مهمة جدا، حيث أن الجلسات العامة يكون بها العديد من الأصوات ووجهات النظر المختلفة حول القضية، ما يُصعب مسألة بلورة الفكرة، واختيار الأفضل بين كل الرؤى المقدمة، أما الجلسات المتخصصة فهي تتيح الفرصة لبلورة الفكرة والوصول لنتيجة نهائية وجني ثمار ما جرى من مناقشات موسعة في كل قضية، وتمكنت الجلسات المتخصصة خلال الفترة الأخيرة من الخروج بتوصيات وحلول تخدم القضايا التي تم النقاش حولها.

مخرجات الحوار الوطني

يذكر أن هناك 13 لجنة من لجان الحوار الوطني تمكنت من الوصول إلى صيغ نهائية لمقترحاتها حول بعض القضايا، وتنوعت اللجان بين المحور السياسي والمحور المجتمعي، منها لجنة التعليم، لجنة الثقافة والهوية المجتمعية، لجنة المحليات، وغيرها.