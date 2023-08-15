ورشة تدريبية بجامعة كفر الشيخ لإنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ورشة تدريبية بعنوان «إنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية»، وذلك ضمن مبادرة «الطالب المنتج» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بكل الجامعات المصرية.

رئيس الجامعة يتفقد ورش تدريب الطالبات

وتفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الورش التى يتم فيها تدريب الطالبات، حيث يتم تنفيذ الدورة التدريبية علي مدار ثلاثة أيام متتالية، وتستهدف الدورة تدريب الطالبات علي صناعة الحقائب اليدوية كأحد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك تفعيلاً لمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الحرف اليدوية، لافتاً أنّها مشروعات مثمرة للطالبات ولريادة الأعمال، وأنّها ذو أهمية كبيرة فى المجتمع، حيث تهتم وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة كفر الشيخ بمبادرة «الطالب المنتج» وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلاب الجامعة بهدف تمكينهم اقتصادياً وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

إكساب المهارات الحرفية

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود وحدة التضامن بالجامعة، وحفز الجميع على الابتكار والإبداع وضرورة وأهمية تقديم الأفكار الجديدة، موضحاً أنّه سيتم تنفيذ العديد من الورش التى تُساعد على إكساب المهارات الحرفية وكيفية توليد الأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ اليوم الأول للدورة التدريبية تناول عرض نماذج لحقائب يدوية يتم تدريب الطالبات عليها، ويتم تعريف الطالبات بأنواع الخامات وأنواع الغرز المستخدمة في صناعة الحقائب اليدوية، وكيفية قص الشبك المستخدم في الهيكل الداخلي للحقيبة، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الشباب وزيادة دخل الاسرة المصرية والحفاظ على كيانها.