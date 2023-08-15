سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023، بنهاية تعاملات البنوك المصرية، استقراراً مقابل الجنيه المصري، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 33.67 جنيه للبيع و33.52 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الثلاثاء، في مختلف البنوك، وفقاً لآخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات: 33.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات: 33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات: 33.52 جنيه للشراء.