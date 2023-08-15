استقرار سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا مع بداية التعاملات، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك، وجاء سعر الشراء من 33.58 إلى 33.84 جنيه والبيع بين 33.79 و34.24 جنيه.

وفي السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 33.74 جنيه، و33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري فجاء بـ33.61 جنيه الشراء، و33.97 جنيه البيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.61 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

فيما سجل سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي الكويتي 33.75 جنيه الشراء، و34.06 جنيه البيع.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

وسعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB بـ33.72 جنيه للشراء، و33.90 جنيه للبيع.