استقرار سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار كبير في سعر صرف اليورو اليوم السبت، وفق آخر تحديث للبنوك، إذ سجل داخل البنك الأهلي المصري 33.72 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.72 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 34.13 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.00 جنيه للشراء، و34.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، ليسجل 33.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع 34.24 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 33.89 جنيه للشراء، والبيع 34.00 جنيه.