سعر اليورو اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا، إذ يتراوح سعر الشراء بين 33.58 و33.84 جنيه، والبيع بين 33.79 و34.24 جنيه، وذلك بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد فيما يلي سعر اليورو اليوم الاثنين 14-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 33.74 جنيه للشراء، وللبيع 33.89 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 33.61 جنيه، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.61 جنيه للشراء، وللبيع 33.79 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي الكويتي 33.75 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 33.72 جنيه، و33.90 جنيه للبيع.