موعد عزاء ابن شقيق الفنان وليد توفيق.. رحل في ريعان شبابه

أعلن الفنان وليد توفيق، وفاة ابن شقيقه «توفيق محمد فواز»، الذي رحل في ريعان شبابه، مُناشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وخرجت الجنازة عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

إقامة عزاء ابن شقيق وليد توفيق الخميس والجمعة المقبلين

ومن المُقرر أنّ تستقبل أسرة الفنان وليد توفيق، العزاء، يومي الخميس والجمعة المقبلين من الساعة الخامسة عصرًا ولمدة ساعتين فقط، بمسجد الرحمن الضناوي في طرابلس.

وتلقى الفنان وليد توفيق، واجب العزاء من جانب عدد من أصدقائه بالوسط الفني، وكذلك متابعيه، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ حرص عدد كبير على الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.