كليات تقبل من مجموع 53% في الجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي، خفض الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ليصل إلى 53%، في ظل مطالب متعددة من المختصين نظراً لوجود فئة وشريحة كبيرة من الطلاب تزيد عن 50 ألف طالب وطالبة حصلوا على مجموع أقل من 55% في نتيجة الثانوية العامة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 الجديد

وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لعدد من كليات الجامعات الخاصة 2023 الجديدة، وكذلك الحد الأدنى للجامعات الأهلية الجديد بعد قرار وزارة التعليم العالي.

ـ كليات الطب البشري: 80%

ـ كليات طب الأسنان: 78%

ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%

ـ كليات الصيدلة :72%

ـ كليات الهندسة: 68%

ـ كليات الطب البيطري: 68%

ـ كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%

الاقتصاد و العلوم السياسية: 53%