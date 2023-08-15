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تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. التقديم إلكترونيا

كتب:

انتصار الغيطانى
10:55 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات الخاصة 2023

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة الراغبين التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، إذ يجرى التقديم إلكترونيا  عبر الموقع الخاص بكل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة 2023 طبقًا للحدود الدنيا المعلنة من جانب المجلس الأعلى للجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وجرى فتح باب القبول لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- كليات الطب 80%

- الأسنان 78%

- علاج طبيعي 67%

- صيدلة 72%

- طب بيطري 68%

- علوم حاسب 62%

- هندسة 86% 

- إعلام 55%

- فنون تطبيقية 55%

- لغات وترجمة 55%

- العلوم الاجتماعية 55%

- السياحة والفنادق 55%

- تمريض 55%

- آثار 55%

- علوم سينمائية 55%

الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

- جامعة 6 أكتوبر.

- أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية

- الأهرام الكندية.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة فاروس.

- جامعة النهضة.

- جامعة المستقبل.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة بدر بالقاهرة.

- جامعة حورس.

- المصرية الصينية.

- ميريت.

- سفنكس.

- السلام.

 - بدر بأسيوط.

 - الصالحية الجديدة.

- الحياة.

- جامعة مايو.

- جامعة سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

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بقلم انتصار الغيطانى