تنسيق كليات العلوم الإنسانية في الجامعات الخاصة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، تنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الخاصة 2023 لمختلف الكليات وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، منوهة بأنّ التقديم سيبدأ من غدٍ الثلاثاء، عبر المواقع الإلكترونية للجامعات، على أن يتقدم الطالب فور قبوله بالأوراق كاملة فور قبوله مباشرة.

تنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الخاصة 2023

ونستعرض في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الخاصة 2023، وكذلك الأهلية وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس:

الحدود الدينا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

- كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

- كليات الإعلام 55%

- كليات الآثار 55%

- كليات الحقوق والقانون 55%

- كليات التربية 55%

-كليات الإدارة 55%

- كليات السياحة 55%

-كليات العلوم الأساسية 55%

- كليات الفنون التطبيقية 55%

- كليات العلوم السينمائية 55%

واختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أعمال نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العام بإعلان الحدود الدنيا، والكشف عن مواعيد تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.