تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 للحاصلين على درجات أقل من 60%
كتب:
أحمد أبوضيف
06:35 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، لطلاب الثانوية العام المصرية، الحاصلين على أقل من 60%، موضحة أن الجامعات ستبدأ من غد الثلاثاء في استقبال رغبات الطلاب، وذلك من خلال التسجيل للالتحاق عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق كل جامعة.
تنسيق الجامعات الخاصة للكليات الأقل من 60%
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة للكليات التي تقبل طلابا حاصلين على درجات أقل من 60% في الثانوية العامة 2023:
أولا- كليات الجامعات الأهلية 2023 في جامعات «سيناء والملك سلمان وشرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة»:
- كلية علوم الحاسب: 60%
ثانيا- الحدود الدينا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية:
- التكنولوجيا الحيوية 55%
- العلوم الصحية 55%
- الآثار 55%
- الاعلام 55%
-التمريض 55%
- الحقوق و القانون 55%
-العلوم الأساسية 55%
- الفنون التطبيقية 55%
-التربية 55%
- الإدارة 55%
- السياحة 55%
- العلوم السينمائية 55%
وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق القبول وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.