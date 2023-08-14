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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 للحاصلين على درجات أقل من 60%

كتب:

أحمد أبوضيف
06:35 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، لطلاب الثانوية العام المصرية، الحاصلين على أقل من 60%، موضحة أن الجامعات ستبدأ من غد الثلاثاء في استقبال رغبات الطلاب، وذلك من خلال التسجيل للالتحاق عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق كل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة للكليات الأقل من 60% 

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية  الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة للكليات التي تقبل طلابا حاصلين على درجات أقل من 60% في الثانوية العامة 2023:

أولا- كليات الجامعات الأهلية 2023 في جامعات «سيناء والملك سلمان وشرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة»:

- كلية علوم الحاسب: 60%

ثانيا- الحدود الدينا  لكليات الجامعات الخاصة والأهلية: 

- التكنولوجيا الحيوية  55%

- العلوم الصحية  55%

- الآثار  55%

- الاعلام  55%

-التمريض  55%

- الحقوق و القانون  55%

-العلوم الأساسية  55%

- الفنون التطبيقية  55%

-التربية  55%

- الإدارة  55%

- السياحة  55%

- العلوم السينمائية  55%

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق القبول وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.