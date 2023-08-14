تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 للحاصلين على درجات أقل من 60%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، لطلاب الثانوية العام المصرية، الحاصلين على أقل من 60%، موضحة أن الجامعات ستبدأ من غد الثلاثاء في استقبال رغبات الطلاب، وذلك من خلال التسجيل للالتحاق عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق كل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة للكليات الأقل من 60%

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة للكليات التي تقبل طلابا حاصلين على درجات أقل من 60% في الثانوية العامة 2023:

أولا- كليات الجامعات الأهلية 2023 في جامعات «سيناء والملك سلمان وشرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة»:

- كلية علوم الحاسب: 60%

ثانيا- الحدود الدينا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية:

- التكنولوجيا الحيوية 55%

- العلوم الصحية 55%

- الآثار 55%

- الاعلام 55%

-التمريض 55%

- الحقوق و القانون 55%

-العلوم الأساسية 55%

- الفنون التطبيقية 55%

-التربية 55%

- الإدارة 55%

- السياحة 55%

- العلوم السينمائية 55%

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق القبول وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.