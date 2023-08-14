تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. تعرف على الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة بمختلف الكليات 2023، موضحة أنه يمكن للطلاب التقدم والتسجيل للالتحاق بالكليات عبر الموقع الالكتروني لكل جامعة، بدءا من غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

الطب 80% والكليات النظرية 55%

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، والحدود الدنيا، متاحة لطلاب الثانوية العامة 2023، منوهة إلى أن التقديم يتم من خلال مواقع الجامعات ذاتها، منوهة إلى أن عدد الجامعات الخاصة 27 جامعة موزعة على مختلف المحافظات سواء في القاهرة الكبرى أو الأقاليم.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا لمكتب التنسيق العام الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للقبول بالكليات الجامعية الحكومية للعام الدراسي القادم 2023 - 2024.

ووفقا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، في مؤتمر صحفي اليوم، يبدأ تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، 15 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.

وتستعرض «الوطن»، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات المختلفة لتنسيق الجامعات الخاصة في الصور الآتية: