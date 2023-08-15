تحويلات مرورية لاستكمال أعمال نفق «باقي زكي» بمحور التسعين الجنوبي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية، خلال استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي.

ولفتت إلى استكمال أعمال الغلق للنفق، اليوم وغدًا الأربعاء، بداية من الـ 12 بعد منتصف الليل حتى الـ6 صباحًا، مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبري التسعين، واستكمال السير بمحور التسعين الجنوبي ثم الدوران والعودة من من أمام مُجمع البنوك، على أن يتجه يمينًا نحو محور التسعين الشمالي.

تعيين الخدمات المرورية

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.