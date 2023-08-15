ميناء 6 أكتوبر الجاف.. الأول من نوعه بمصر في تقديم الخدمات المتميزة

خدمات متنوعة يوفرها ميناء السادس من أكتوبر الجاف، أحد أهم وأبرز الموانئ الجافة، التي عملت وزارة النقل، على تشغيلها وتطويرها انطلاقاً من حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، واستطاع منذ تشغيله استقبال العديد من الحاويات ذات الأهمية البالغة.

ميناء السادس من أكتوبر الجاف

ووفق تقرير لهيئة الموانئ البرية والجافة، يتيح ميناء السادس من أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتمّ الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

كما يعمل الميناء على تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويسهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية

يتميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، إذ يتمّ تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها، يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

أول ميناء جاف في مصر

ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، يعد أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي «السويدي إلكتريك»، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «دي بي شنكر» العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

يعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة «IJ Global» كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.