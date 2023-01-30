كل ما تريد معرفته عن تسجيل العقارات في المدن الجديدة

أسئلة كثيرة يطرحها ملاك العقارات داخل المدن الجديدة، حول الخطوات المتبعة وكيفية تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري، وهل التسجيل يكون من خلال أجهزة المدينة أم أنه منفصل عنها ويكون بشكل مباشر في الشهر العقاري، وهو ما سوف تجيب عنه «الوطن» في السطور التالية، وفقا لقانون الشهر العقاري.

- ما أهمية تسجيل العقار في الشهر العقاري؟

تسجيل العقار في الشهر العقاري له أهمية بالغة، إذ يعد حماية له من عدة مخاطر، تبدأ من حماية الملكية العقارية، وبالتالي عدم السماح بالتلاعب في الشراء أو بيع العقار أكثر من مرة، ويعمل أيضا على تشجيع الائتمان العقاري، حيث لا تُمنح القروض إلا لمالك العقار والملكية يتم نقلها فقط عند التسجيل.

- متي دخل قانون تسجيل المدن الجديدة حيز التنفيذ؟

دخل القانون حيز التنفيذ بداية من 28 يناير الجارى.

- من يتحمل نفقات تسجيل العقار؟

وفقا لبيان وزارة العدل الأخير، فإن شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير.

- ما إجراءات تسجيل العقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

1- تقدم طلبات التسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج المعد، ويلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والاشهارات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه، كأوراق الإجراءات وصحة الدعاوى والأحكام بعد سداد مقدم الطلب للرسوم، على أن تصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو رفضه مع إيضاح أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.

2- يكون التظلم من قرارات الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، أمام لجان تشكل برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف وعضوين من مصلحة الشهر العقاري، ومتى رفض الطلب تحفظ أوراقه على أن يقدم طلب جديد بإجراءات جديدة مع الاستفادة بالرسم السابق سداده.

3- المستندات التي ترفق بطلب التسجيل يثبت به صفة المتعامل مع بيان المستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية.

رئيس الشهر العقاري

من جهته، قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في مداخلة تليفزيونية، إنّ جميع المواطنين يمكنهم تسجيل العقارات الخاصة بهم، وفق التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018، الخاص بتسجيل العقارات في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق النماذج التي وضعتها وزارة العدل.