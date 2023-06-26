جمعية رجال الأعمال المصريين: الطيران منخفض التكاليف قطاع واعد

أكد جمال خليل، عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين ووكيل شركات طيران منخفض التكلفة بمصر، أن قطاع الطيران منخفض التكاليف، قطاع واعد في مصر يقوم على أساس قاعدة خدمات واسعة بقدرات كبيرة على توفير الرحلات إلى الأسواق التي تحجم شركات الطيران الكبيرة عن مد خطوط لها مثل دول أوروبا الشرقية والإتحاد السوفيتي سابقا، بسبب انخفاض القدرات الشرائية والرغبة في الرحلات منخفضة التكلفة محدودة الزمن.

أسواق دول أوروبا الشرقية السابقة في حاجة إلى الطيران منخفض التكاليف

وكشف عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال في لقاء مع برنامج «المجلة السياحية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن أسواق دول أوروبا الشرقية السابقة في حاجة إلى الطيران منخفض التكاليف الذي تتراوح الفترة الزمنية لرحلته ما بين ساعتين إلى خمس ساعات، وذلك في ظل المستويات المالية المسيطرة على معظم المواطنين في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا.

الطيران منخفض التكاليف يلعب دورا كبيرا في نمط الرحلة السياحية الجديد

وتوقع جمال أن يلعب الطيران منخفض التكاليف دورا كبيرا في نمط الرحلة السياحية الجديد الذي بدأت بعض شركات السياحة في تقديمه وهو رحلة اليوم الواحد مشددا على قدرة شركات الطيران منخفض التكاليف على تقديم خدمات الربط بين المقاصد الثقافية مثل المتاحف أو المواقع الأثرية والسياحة الترفيهية بالمنتجعات والشواطئ منبها بأن السوق المصرية مازالت تعتمد فقط على شركات الطيران منخفضة التكاليف المصرية والتي حصر القانون المصري رحلات هذا النوع عليها في السوق المصرية.

تعزيز المكاسب والمنافع الاقتصادية المصاحبة لزيادة عدد السائحين

وأشار جمال إلى أن قدرة الطيران منخفض التكاليف على تلبية كافة احتياجات السائح بأسعار مناسبة لا تُلقي عبئا على ميزانيته لإن الطيران منخفض التكاليف يمكنه القيام برحلات اليوم الواحد وتوفير رحلات وزيارات لأكثر من مقصد سياحي في يوم واحد الأمر الذي يصب في النهاية في صالح توسع السوق السياحية المصرية وتعزيز ايراداتها، إضافة إلى تعزيز المكاسب والمنافع الاقتصادية المصاحبة لزيادة عدد السائحين الى مصر.

ونبه وكيل شركات طيران منخفض التكاليف إلى المزايا الإدارية التي تتمتع بها شركات الطيران منخفض التكاليف متمثلة في قدرتها على اتخاذ القرارات سريعا وهو الأمر الذي ينعكس على العملية السياحية ككل في مصر، مشيرا إلى مثل هذه الشركات قادرة على سرعة التكيف مع تغييرات الأسواق السريعة والطارئة بما يمكنها من اتخاذ قرارات سريعة للاستجابة للتغييرات في السوق سواء بارتفاع الطلب في سوق ما او تزايد الحجوزات فيها.