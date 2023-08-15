ضبط المتهمين بقتل شقيقهما لخلافات على الميراث في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها مزارع، مقيم بدائرة المركز، مصاب وتوفـي عقب وصوله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المتوفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما حول الإرث، إذ قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجني عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار ناري عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة «فرد محلي – عدد من الطلقات لذات العيار».