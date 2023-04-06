مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. تصالح «فردوس» وشقيقتها بعد مقاطعة بسبب الإرث

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أحداثا مثيرة، فمثلما بدأت الحلقة الأولى من المسلسلة بحادثة تعرض لها «رؤوف» وغيرت حياته على إثرها بعلاج مشاكله الزوجية لدي خبير لايف كوتشينج، تعرض فى الحلقة الأخيرة لحادث سير ودخل في غيوبة رأي نفسه يغرف بملابسه الرسمية في بانيو حمام قديم، ليخبره الدكتور طه عياد بأن الطريق الذي يسير فيه هو الصحيح، وينصحه بمصالحة زوجته شيرين والعودة لها.

على صعيد آخر من مسلسل مذكرات زوج، يستعد «سيف» لإقامة حفل زفافه، وشهد الحفل تصالح والدته «فردوس» على شقيقتها «منال»؛ إذ كان بينهما خلاف على الإرث، وهو الحدث الذي لم يصدق الجميع بعد مقاطعة كبيرة بينهما.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عددا من النجوم؛ إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.