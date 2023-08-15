يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، التي بدأ تسجيل الرغبات بها اليوم، ويستمر حتى السبت المقبل، ويهتم الطلاب بمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة بالدرجات، حتى يتمكنوا من معرفة الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة بالدرجات، التي جاءت كالتالي:

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة بالدرجات

- كلية العلوم: وجاءت المؤشرات الأولية لكلية العلوم في تنسيق المرحلة الثانية لتكون 82.43%.

- كلية التمريض: فيما جاءت المؤشرات الأولية ل كلية التمريض لتكون 69.26%.

- كلية الزراعة: وبالنسبة لمؤشرات كلية الزراعة في تنسيق المرحلة الثانية فتكون 68.29%.

- كلية الطب البيطري: وعن المؤشرات الأولية لكلية الطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية فتكون 86.82%.

- كلية الحاسبات والمعلومات: أما بالنسبة لمؤشرات كلية الحاسبات والمعلومات بتنسيق المرحلة الثانية فتكون 87.07%

- كلية الإعلام: كما جاءت مؤشرات كلية الإعلام لتكون 68.04%.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ووصلت المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى 83.41%.