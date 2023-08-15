حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات وتطهير المصارف بقرى ومراكز كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة وإزالة إشغالات وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل خطوط مياه جديدة وتطهير ترع ومصارف وعقد لقاءات جماهيرية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع كفاءة النظافة بنطاق مدينة الرياض

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال رفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة ورفع 25 حاوية بإجمالي 28 طنا، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، ورفع كفاءة طريق «الرياض - كفر الشيخ» والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع، كما تابع قطع خط مياه «الأسبستوس» بطريق مخزن وتحويله إلى الخط البلاستيك «PVC» وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، بجانب متابعة الأعمال الجارية، لترميم مدرسة قرية 3 للتعليم الأساسي بنطاق قرية الفيروز.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التجميل بمدينة الحامول، والبدء في إنشاء الأرصفة، ضمن أعمال خطة المدينة بإعادة تطوير الميادين، وإنشاء محاور مرورية جديدة، كما تابع أعمال تطهير الترع والمصارف.

فك شِدة خشبية مُعدة للبناء بساحل عجمية بمركز مطوبس

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال فك شِدة خشبية مُعدة للبناء بساحل عجمية التابعة لمركز مطوبس، كما تابع حملات النظافة، وإزالة الإشغالات.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة النظافة الموسعة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والتجمعات السكانية بجميع أحياء المدينة، وتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وطرق قرى مركز بيلا، مؤكداً توفير اللوادر والمعدات الثقيلة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بأحياء وشوارع المدينة وقرى المركز من خلال جهاز النظافة وكافة الوحدات المحلية، بالإضافة إلى قص وتقليم الأشجار والنخيل الموجودة بالشوارع وطرق المدينة.

تأهيل وتكاسي ترعة أم بركة بقرية أبو مندور

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تأهيل وتكاسي ترعة أم بركة بقرية أبو مندور بطول 10 كيلو، وتبطين ترعة تل الفراعين التابعة لهندسة ري دسوق بطول حوالي 4 كم وعرض 8 أمتار، ويتم إزالة السدود وإنهاء الأعمال، تحضيراً للتسليم النهائي، كما تابع أعمال الاستكشاف والتقصي الحشري ليرقات البعوض في أماكن توالده، والرش بجهاز الضباب في شارع الجيش، وكورنيش النيل حتى الكوبري العلوي وموقف دسوق العمومي، ودوران حديقه الصفا، وشارع الغفران، وشارع المحلج، وأرض البرماوي، وشارع المدارس، وشارع المهاجرين، وشارع المطافي، وسوق الكرشة، وشارع سعد، وشارع المركز، وشارع عبد العزيز.

وعقد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، اللقاء الجماهيري، لمناقشة بعض مشاكل وطلبات المواطنين، وجرى تحويل البعض إلى جهات الاختصاص، كما تابع رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطهير مصرف رقم 8 بقرية صندلا

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطهير لمصرف رقم 8 الكائن بقرية صندلا، حيث تم تطهير المصرف مقابل الكتلة السكنية للقرية، وجاري استكمال أعمال التطهير للمصرف بالكامل بنطاق القرية، وتم أيضاً متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتغيير الكشافات المتهالكة لقرية بطيطة التابعة لقرية الشمارقة بالكامل.