الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة في بني سويف.. ومصروفات الدراسة
كتب:
عمرو رجب
08:29 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
جامعة النهضة
أعلنت جامعة النهضة الخاصة في محافظة بني سويف، الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الدراسي 2023/2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك مصروفات الدراسة بكل كلية، ابتداء من الطب نهاية بكلية الإعلام.
الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024
وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024 بحسب بيان الجامعة، كالتالي:
كلية الطب البشري: 80%
كلية طب الفم والأسنان: 78%
كلية العلاج الطبيعي: 76%
كلية الصيدلة: 72%
كلية الهندسة: 68%
كلية علوم الحاسب: 60%
كلية إدارة الأعمال: 53%
كلية الإعلام والعلاقات العامة: 53%
كلية الفنون الجميلة: 53%
مصروفات كليات جامعة النهضة في بني سويف
وجاءت مصروفات كليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024، كالتالي:
كلية الطب البشري: 199.500 ألف جنيه.
كلية طب الفم والأسنان: 148.350 ألف جنيه.
كلية العلاج الطبيعي: 91.425 ألف جنيه.
كلية الصيدلة: 113.850 ألف جنيه.
كلية الهندسة: 63.250 ألف جنيه.
كلية علوم الحاسب: 60 ألف جنيه.
كلية إدارة الأعمال: عربي 31 ألف جنيه وإنجليزي 40 ألف جنيه.
كلية الإعلام والعلاقات العامة: 40 ألف جنيه.
كلية الفنون الجميلة: 49 ألف جنيه.
الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة النهضة 2023/2024
وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة النهضة، التالي:
ـ أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة الأخرى.
ـ أصل شهادة الميلاد.
ـ عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.
ـ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
ـ نموذج (2) جند للذكور.
ـ نموذج (6) أو (7) جند عند بلوغ الطالب سن 19 عامًا للذكور.