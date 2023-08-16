الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة في بني سويف.. ومصروفات الدراسة

أعلنت جامعة النهضة الخاصة في محافظة بني سويف، الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الدراسي 2023/2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك مصروفات الدراسة بكل كلية، ابتداء من الطب نهاية بكلية الإعلام.

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024 بحسب بيان الجامعة، كالتالي:

كلية الطب البشري: 80%

كلية طب الفم والأسنان: 78%

كلية العلاج الطبيعي: 76%

كلية الصيدلة: 72%

كلية الهندسة: 68%

كلية علوم الحاسب: 60%

كلية إدارة الأعمال: 53%

كلية الإعلام والعلاقات العامة: 53%

كلية الفنون الجميلة: 53%

مصروفات كليات جامعة النهضة في بني سويف

وجاءت مصروفات كليات جامعة النهضة الخاصة لعام 2023 / 2024، كالتالي:

كلية الطب البشري: 199.500 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 148.350 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 91.425 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 113.850 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 63.250 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 60 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال: عربي 31 ألف جنيه وإنجليزي 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام والعلاقات العامة: 40 ألف جنيه.

كلية الفنون الجميلة: 49 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة النهضة 2023/2024

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة النهضة، التالي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة الأخرى.

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

ـ نموذج (2) جند للذكور.

ـ نموذج (6) أو (7) جند عند بلوغ الطالب سن 19 عامًا للذكور.