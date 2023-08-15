أسعار العملات اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بنهاية التعاملات في مختلف البنوك استقراراً مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك، حسب آخر تحديث أعنلته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 33.67 للبيع، و33.52 للشراء.

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 33.67 للبيع، و33.52 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 39.16 للبيع، و38.97 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 39.26 للبيع، و38.97 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 100.26 للبيع، و99.35 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في بنك مصر: 100.26 للبيع، و100.02 للشراء.