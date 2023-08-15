سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك.. مستقر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بنهاية التعاملات في مختلف البنوك استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.26 جنيه للبيع، و99.35 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المختلفة، حسب آخر تحديث لأسعار العملات كشفتها البنوك على مواقعها.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 99.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم بنهاية التعاملات: 100.58 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم بنهاية التعاملات: 100.58 جنيه للبيع، مقابل 97.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.19 ريال.