المتحدة تطرح برومو حفل «رس» بمهرجان العلمين

يحيي مطرب الراب العالمي «رس»، الذي يعتبر من أشهر مطربي الراب في العالم، حفلا في مدينة العلمين الجديدة 25 أغسطس الجاري.

المتحدة تنشر برومو حفل رس

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو حفل «رس»؛ إذ يمكن للراغبين في الحضور حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي.

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين وذلك بمدينة العلمين الجديدة، وشهد عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

المتحدة تتبرع بأرباح مهرجان العلمين لحياة كريمة

وكانت المتحدة قد أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة؛ انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.