أنغام وحكيم أبرز نجوم حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الساحرة من أرض مدينة العلمين، وتعود الرياضة ومنافساتها من جديد، في أجواء المهرجان في أسبوع السادس، لكي تمتزج بالفعاليات الفنية من جديد، حيث سيشهد هذا الأسبوع حالة تنوع بين الفن والثقافة والرياضة على مدار ثلاثة أيام متواصلة من الخميس إلى السبت المقبل.

حفل حكيم على مسرح العلمين أرينا

سيكون على رأس هذه الفعاليات المهمة، الحفل الغنائي الذي سيذاع على الهواء، يوم الجمعة المقبل للفنانة أنغام من مسرح العلمين أرينا، أول حفل للفنانة منذ فترة طويلة أمام جمهور واقف ليس كمعتاد جالس على الكراسي، وستشدو أنغام في الحفل بمفردها، لتقدم فيه نخبة من أهم وأشهر أغنياتها.

وسيسبق حفل الجمعة حفلا للفنان حكيم رفقة الفنان محمد محسن في ليلة طربية شعبية أصيلة من العيار الثقيل، حيث ستكون المرة الأولى التي يشدو فيها محسن مع حكيم في حفل واحد.

أمين بو دشار ضيف منى الشاذلي

أما الموسيقار المغربي أمين بودشار، والذي ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة بعزف الموسيقى وترك الغناء للجمهور، سيكون ضيف على الفنانة منى الشاذلي، التي ستقدم حلقة من برنامجها الشهير «معكم منى الشاذلي» من أرض العلمين.