رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري

سيف الدين فرج: مدينة العلمين الجديدة لا توجد بها بطالة

كتب:

مريم جاد
05:04 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
مداخلة أستاذ التخطيط العمراني

مداخلة أستاذ التخطيط العمراني

قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية الحادثة في مدينة العلمين الجديدة، هدفها الأساسي الاستمرارية وليس لفترة الصيف فقط، كعنصر تنمية طوال السنة، وبناء قاعدة اقتصادية جديدة على الخارطة السياحية لمصر.

العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليس لقضاء عطلة الصيف فقط

أضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة منطقة جيدة للسكن بها وللعمل أيضا، ولا توجد بها بطالة نهائيا، وتعتبر مركزا للسياحة وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وجود بنية أساسية قوية يخلق حياة مستمرة

وتابع «فرج»: «لكي نضع مدينة العلمين على الخارطة السياحية كان لا بد وجود بنية تحتية قوية وأساسية من طرق وشبكات، فوجود بنية أساسية قوية يخلق حياة مستمرة».

اقرأ المزيد:

ناقد فني: مهرجان العلمين الجديدة كرنفال متكامل وفعاليات متنوعة

بمشاركة 70 مصمما.. معرض للأزياء على هامش مهرجان العلمين الجديدة

قائمة حفلات وعروض نجوم الـ«ويك إند» في مهرجان العلمين الجديدة

الرياضة تتصدر فعاليات الأسبوع الخامس بمهرجان العلمين الجديدة

انطلاق مسابقة رياضة الجودو على شواطئ العلمين الجديدة اليوم

خبير سياحي: «العلمين الجديدة» وجهة للسياحة الشاطئية تضاهي مثيلاتها في العالم

«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة ستتحول لعاصمة سياسية صيفية تنافس شرم الشيخ

متحدث الرئاسة: مدينة العلمين الجديدة تشهد انعقاد قمة مصرية أردنية فلسطينية

إيهاب فهمي: العلمين الجديدة أصبحت مدينة عظيمة وهوليود الشرق

أشرف زكي: فعلنا المستحيل لإطلاق مهرجان القاهرة للدراما من العلمين الجديدة
بقلم مريم جاد