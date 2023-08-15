أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري

قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية الحادثة في مدينة العلمين الجديدة، هدفها الأساسي الاستمرارية وليس لفترة الصيف فقط، كعنصر تنمية طوال السنة، وبناء قاعدة اقتصادية جديدة على الخارطة السياحية لمصر.

العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليس لقضاء عطلة الصيف فقط

أضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة منطقة جيدة للسكن بها وللعمل أيضا، ولا توجد بها بطالة نهائيا، وتعتبر مركزا للسياحة وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وجود بنية أساسية قوية يخلق حياة مستمرة

وتابع «فرج»: «لكي نضع مدينة العلمين على الخارطة السياحية كان لا بد وجود بنية تحتية قوية وأساسية من طرق وشبكات، فوجود بنية أساسية قوية يخلق حياة مستمرة».