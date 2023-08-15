«رياضة كفر الشيخ» تطلق مسابقة «أسرع ولد وبنت» في مركز بيلا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الرياضية «أسرع ولد وبنت»، بمشاركة أعضاء مراكز شباب بيلا، والتي تُنظمها إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة «صيف شبابنا»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حرص مؤسسة الشباب والرياضة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تُقيمها بمراكز الشباب والأندية الرياضية تزامناً مع انطلاق مبادرة «صيف شبابنا» والتي تشمل تقديم أنشطة علمية وثقافية ورياضية وتعليمية بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

ونُظمت المسابقة الرياضية بإدارة شباب بيلا، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.

مبادرة «صيف شبابنا»

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق شارة البدء في مبادرة «صيف شبابنا» في احتفالية «شباب مصر» والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة أول شهر أغسطس الجاري، وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.