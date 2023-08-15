اعرف موعد الدخول المدرسي 2023 بالجزائر

يركز الأفراد في الساعات الأخيرة، على معرفة موعد الدخول المدرسي 2023 بالجزائر، عقب إعلان وزارة التعليم الجزائرية في بيان لها، أن موعد العام الدراسي الجديد سيكون في 20 سبتمبر المقبل، على أن يتم عودة المعلمين التابعين لوزارة التعليم الجزائرية، بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر.

سبب معرفة موعد الدخول المدرسي 2023 الجزائر

يبحث الأفراد عن موعد الدخول المدرسي 2023 الجزائر من أجل التجهيز عبارة الانتهاء من الرحلات الصيفية، إذا كانت خارج أو داخل البلاد، وكذلك من أجل الاستعداد عبر شراء مختلف الأدوات المدرسية، من كتب وملابس، والاستعداد للمصاريف أيضا، ومعرفة المواد المنتظر دراستها لكل صف تعليمي مختلف.

خريطة وموعد الدخول المدرسي 2023 بالجزائر

ولم تكتف الوزارة الجزائرية، بإعلان موعد الدخول المدرسي 2023، لكنها أيضا تطرقت إلى خريطة العام الدراسي من البداية والنهاية، والإجازات المختلفة التي سيحصل عليها الطلاب والمدرسين، وسيتم عودة الإدارة المركزية تكون بداية من الأربعاء الموافق 1 من شهر سبتمبر، في الوقت الذي سيتم أيضا عودة الإدارة المحلية بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر.

معرفة موعد الدخول المدرسي 2023 بالجزائر

وبعد معرفة موعد الدخول المدرسي 2023 بالجزائر، فإن علينا معرفة موعد الإجازة الشتوية بداية من يوم 16 من شهر ديسمبر 2023 وحتى 1 يناير، وستكون إجازة الربيع بداية من 17 مارس إلى 2 إبريل، كما ستكون العطلة الصيفية للمعلمين بداية من يوم 17 يوليو 2024، على أن عودة الطلاب بداية من يوم 1 من شهر سبتمبر2024.