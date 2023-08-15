معسكر كشفي وعروض رياضية وفنية ضمن النشاط الصيفي بمدارس كفر الشيخ

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات النشاط الصيفي بمدرسة عبد الله النحاس الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مشيداً بما تضمنه النشاط الصيفي من برامج وأنشطة متعددة.

عروض رياضية وفنية بالمدارس ضمن النشاط الصيفي

جاء ذلك بحضور سامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وأشرف رشوان، مدير المدرسة، وموجهي التربية الرياضية والفنية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتضمن النشاط الصيفي معسكر كشافة، وعروض رياضية، والأنشطة الفنية كالرسم بكافة أنواعه، والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وفنون النحت، إضافة للأنشطة العلمية والثقافية.

إحياء الأنشطة العلمية والرياضية والكشفية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعسكر يأتي ضمن خطة وضعتها مديرية التربية والتعليم لإحياء الأنشطة العلمية والرياضية والكشفية وصقل اللغات للطلاب أثناء الإجازة الصيفية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.