الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر 1445 في السعودية.. 8 خطوات بسيطة

أعلنت الهيئة العامة للجوازات الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر 1445، لأنها منصة إلكترونية خدمية معتمدة وموثقة داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات للمواطنين والمقيمين وتسهل العديد من الإجراءات الروتينية الحكومية المعقدة.

الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر 1445

وتوفر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر 1445، الوقت والجهد والطاقة في تنفيذ المهام الإدارية فى المؤسسات الحكومية فقط من خلال عدة خطوات الكترونية تتم من المنزل.

خطوات الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر 1445

وفى هذا التقرير تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر 1445، وتأتي كالتالي:-

1. قم بفتح موقع «أبشر» من هنــــــــــا.

2. في صفحة البداية، ستجد عدة خيارات متاحة، اختر «أبشر أفراد» إذا كنت فرداً، أو «أبشر أعمال» إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة.

3. بعد اختيار الخيار المناسب، ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول. قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

4. بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستظهر لك صفحة الخدمات الإلكترونية، ابحث عن خدمة استعلام عن رقم الحدود من بين الخدمات المتاحة.

5. اختر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود وسيتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

6. قم بتحديد نوع الاستعلام، سواء كان استعلاماً لزائر أو ادخل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر في المكان المخصص.

7. أدخل الرمز الأمني المرئي المعروض أمامك في مربع المخصص.

8. انقر على زر «إرسال» أو «تأكيد» لإرسال الاستعلام.