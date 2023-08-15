وزيرة الهجرة: «اعرف حقك» تستهدف توعية المغادرين للعمل والمقيمين في السعودية

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّه تمّ إطلاق جملة توعية موسعة تحت شعار «اعرف حقك واطمن»، والتي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّ المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، طالبوا بعقد جلسة افتراضية ضمن جلسات الحوار الوطني، للإسهام في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة عدد من رموز المصريين بالخارج.

وأشارت سها جندي، إلى زيارتها للملكة العربية السعودية، للالتقاء مع أكبر جالية مصرية بالخارج داخل السعودية، ونتج عنها تشكيل آلية عمل مشتركة مباشرة بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لحل المشكلات التي تواجه الجالية المصرية هناك.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة الهجرة، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.