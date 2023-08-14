للمصريين في السعودية.. بنك القاهرة يتيح التحويل دون عمولة الآن

أعلن بنك القاهرة، عن إجراء تحويلات مالية للمصريين العاملين في السعودية، إلى أي فرد في مصر بدون تحصيل أي عمولات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر.

وذكر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن لأي مصري في أي مكان بالسعودية إجراء التحويل النقدي إلى الأهل والمقربين في مصر واستلامها على حسابهم سواء بالدولار أو الجنيه.

وأضاف البنك أن يمكن أيضًا صرف حوالته كاش بالدولار من أي فرع من فروع بنك القاهرة، مؤكدًا أنه بدون خصم أي عمولات حتى أخر شهر أكتوبر2023.