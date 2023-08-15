خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة بدون أبشر في السعودية

أتاحت وزارة الخارجية بالسعودية، خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة بدون أبشر، عبر منصة مقيم إلكترونيا، توفيرا للوقت والمجهود، ويمكن للمقيمين الاطلاع على موقف التأشيرة عبره.

وفيما يلي يعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة بدون أبشر عبر منصة مقيم، وفق المعلن من وزارة الخارجية بالمملكة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة بدون أبشر

حتى تتمكن من الاطلاع على صلاحية تأشيرة المقيمين بالمملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول عبر منصة مقيم أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

اختيار التحقق باستخدام رقم الإقامة، ثم كتابه الرقم في المربع المخصص له.

اختير المطابقة باستخدام رقم التأشيرة أو جواز السفر أو الاسم أو تاريخ الميلاد تاريخ انتهاء الإقامة أو تاريخ انتهاء التأشيرة، مع كتابة الرقم المختار في المربع المخصص والضغط على استعلام لتظهر بعدها صلاحية التأشيرة ومدتها.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية عبر منصة التأشيرات

كما يمكن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن حالة التأشيرة من خلال منصة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية بالمملكة، وهي كالآتي:

الدخول علي منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

في الجهة اليسري من الموقع تقع أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

اختار رقم الطلب من خانة نوع الاستعلام، وإدخال رقم الطلب ومن ثم رقم السجل.

إدخل رقم التأكيد المُستخدم للتحقيق من الهوية.

أخيرًا الضغط على البحث ليظهر موقف التأشيرة