فحص 1588 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عبد السلام عارف بالتحرير.

قافلة طبية مجانية في قرية السلام

وجرى خلال القافلة الطبية الكشف على 1588 مواطنا مجانا، من خلال 10 عيادات طبية، كما تنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، وتضمنت «الباطنة 298 حالة، الأطفال 457، الجراحة 119، النساء 114، تنظيم الأسرة 24، العظام 239، الجلدية 241، الأسنان 96».

وتضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.