مشروعات صحية ضخمة أعادت الحياة لقرى مطروح والسلوم بتكلفة تجاوزت نصف مليار جنيه

على مدار سنوات طويلة عانى أهالي المنطقة الغربية في مطروح والسلوم من تدني الخدمات المختلفة، حتى بدأت أعمال التطوير بها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الصحة.

مستشفى العلمين والنجيلة أبرز المشروعات

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة مستشفى العلمين الدولي بمحافظة مطروح، بتكلفة إجمالية 244.4 مليون جنيه، بطاقة 71 سريرا، لتقديم خدمات طبية وعلاجية لنحو 40 ألف مواطن.

ويعتبر مشروع إنشاء مستشفى النجيلة في مطروح أحد أبرز المشروعات، والذي تم افتتاحه عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بعد إعادة تجهيزه على أعلى مستوى ليصبح المستشفى الثاني من حيث التجهيزات بعد مستشفى العلمين، إلى جانب تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنيه.

وتضمنت أعمال رفع الكفاءة والتطوير استحداث قسم للمناظير وقسم النفسية والعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير قسم الغسيل الكلوي وزيادة عدد الأسرة، إلى جانب تطوير مركز عناية الصدر بالكامل.

تطوير مستشفى السلوم

وعملت الدولة أيضا على تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه، ليضم 94 سريرا وتقديم كل الخدمات الطبية إلى 17 ألف نسمة، بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية في مختلف المناطق.

كما تم تطوير مبنى العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة مخزن في علم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير إضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي، بالتزامن مع تطوير شامل لمستشفى براني ومستشفى الحمام ومستشفى الضبعة، حيث تم رفع كفاءة وتطوير جميع الأقسام بتلك المستشفيات.

الكشف على 87 ألف طالب في مبادرات الصحة

ونفذت وزارة الصحة العديد من القوافل الطبية، بالتعاون مع المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والأطفال وطلبة المدارس لاكتشاف الأمراض السارية والمزمنة وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم.

وتضمنت المبادرات والخدمات في قطاع الصحة حملة علاج سوء التغذية للأطفال، ومبادرة «أولادنا أمانة» للقضاء على مرض الاأيميا بين طلاب المدارس بمطروح.

كما تضمنت توقيع الكشف الطبي على 87 ألف طالب ضمن الحملة القومية للقضاء على التقزم والأنيميا والسمنة، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 278.6 ألف مستفيد إلى 384.4 ألف مستفيد.