كيف هيأت الدولة محافظة مطروح لاستقبال الاستثمارات؟.. بينها «إنشاء مصانع»

حظيت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام موسع في تنفيذ خطة التطوير الشاملة في عدة مجالات مختلفة، وجاءت على رأسها مجال الاستثمار، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوة تطوير محافظة مطروح.

خطة تطوير مطروح في مجال الاستثمار

- إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة 141 مليون جنيه.

- تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بعدد 503 مشروعات بقيمة 54 مليون جنيه مصري.

- تنفيذ مشروع المواءمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار.

- تنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو.

- تمديد الغاز الطبيعي لـ45.7 ألف مشترك.

- تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو.

- تستحوذ محافظة مطروح على نسبة 5.1 كيلومتر من الاستثمارات العامة الموزعة على أنحاء الجمهورية مع تحقيق نسبة نمو قدرها 148 في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

- يبلغ عدد الشركات الاستثمارية العاملة بالمحافظة 432 شركة موزعة على القطاعات الخدمية والإنشائية والصناعية والسياحية وغيرها، بإجمالي رأس مال مصدر ومدفوع بنحو 3.6 مليار جنيه، مقابل 295 شركة في عام 2014 برأس مال مصدر 2.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة في رأس المال المصدر بنحو 28.6%.

- إنشاء مصنع التمور بسيوة على مساحة 12 فدانا بطاقة إنتاجية نحو 1000 طن بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري.

- انشاء مصنع استخلاص الأملاح الغذائية والعلاجية بسيوة بطاقة إنتاجية 300 ألف طن في العام بتكلفة 52 مليون جم.

- تنفيذ مصنع الفرز والتعبئة بمدينة الحمام على مساحة 55 ألف متر مسطح بسعة 1200 طن.

- تنفيذ مصانع قدمية للفرز والتعبئة والتغليف بالصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا، وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضروات.

- إنشاء مصنع للأسمدة العضوية بمدينة الحمام على مساحة 20 ألف متر مربع لإنتاج 10 آلاف متر مكعب من السماد العضوي النباتي.