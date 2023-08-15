أهالي مطروح يجنون ثمار التنمية الشاملة.. طرق ومدن وفرص عمل جديدة

طفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها محافطة مطروح بالصحراء الغربية بعد سنوات من الإهمال بسبب بعدها عن الدلتا، ما بين مدن جديدة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة للعديد من الطرق التي تربط بين المدينة والعاصمة والعديد من المحافظات، إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، لكن ما مردود هذه المشروعات القومية على أهالي مرسى مطروح؟

تحقيق فرص عمل

نفذت الدولة مشروعات قومية عديدة بالمنطقة الغربية منها مدينتي العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة إضافة لعدد من الطرق الجديد مثل مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح، وتوسعة الطريق الموازي ورصفه بالاسفلت، وتنفيذ شبكة طرق داخلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية، بداية من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا وواحة سيوة، إضافة إلى رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة، وطريق مطروح ورصف مدخل سيوة وغيرها من المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة والعديد من المحافظات الأخرى.

كما جرى توفير العديد من الوظائف الأخرى الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم بعد إقامة عدد كبير من المشروعات بالمحافظة من بينها إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتخصيص بعض الأراضي بمراكز ومدن مطروح لبناء 11 مدرسة، لتنضم لمشروع جرى تنفيذه بالفعل ببناء 14 مدرسة إلى جانب إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية 2019، ومدرسة الضبعة الفنية المتقدمة ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية وتطوير 7 مدارس اجتماعية لمدارس ذكية.

إضافة إلى الوظائف الإدارية والأكاديمية التي جرى توفيرها من خلال إنشاء 10 كليات في جامعة الأسكندرية فرع مطروح، وبدء الإنشاءات الخاصة بجامعة لوزان بالعلمين الجديدة والانتهاء من مرحلتين من جامعة العلمين الدولية التي تضم طلاب بـ6 كليات، فضلًا عن الأكاديمية العربية التي تضم طلاب بـ5 كليات، ومن المستهدف توفير المزيد من فرص العمل بعد زيادة عدد كليات العلمين الدولية لـ13 كلية.

توفير مياه نقية للشرب

جنى أهالي مطروح ثمار المشروعات القومية التي استهدفت المحافظة وعلى رأسها توفير مياه نقية للشرب، بعد أن عانت لسنوات طويلة من مشكلة في توفير مياه للشرب، إذ افتتحت 8 محطات لتحلية مياه البحر، لخدمة أهالي منطقة غرب مطروح، وجار إنشاء محطة الميلة داخل المحافظة لتغطية احتياجات أهالي مطروح.

حماية البيئة البكر

استهدفت الدولة الحفاظ على البيئة بمرسى مطروح إضافة للعمل على زراعة المزيد من الأشجار للحفاظ على البيئة بعد انضمام المحافظة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجرى بالفعل تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى.

الثقافة والفنون

واستطاعت الدولة تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح كانت بداية الخدمات الثقافية التي استفاد منها أهالي مطروح لحق بها العمل بمشروع إقامة مدينة تراثية بالعلمين الجديدة، على مساحة إجمالية تبلغ 260 فدانا.