مشروعات قومية أنعشت السياحة على طول شريط الساحل الشمالي وحتى مطروح

وضعت مدينة العلمين الجديدة بمرسى مطروح منطقة الساحل الشمالي على خريطة السياحة والتجارة العالمية، خاصة بعد أن اتخذت الدولة كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق الحلم بتطوير البنية التحتية وإنشاء عدد من الطرق والكباري، إضافة إلى مطار العلمين.

تحضيرات وتجهيزات بدأت منذ 18 شهرًا

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحية، إنَّه تّم الإعداد للترويج للساحل الشمالي لتكون وجهة للسياح العرب والأجانب منذ ما يقرب من عام ونصف، من خلال جولات بالمعارض الدولية لتصبح المنطقة بأكملها على خريطة السياحة العالمية بصورة منظمة، إضافة إلى كونها تمتلئ بالمصيفين المصريين خلال فترة الصيف.

دور المشروعات القومية في تنشيط السياحة بالساحل الشمالي

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ المشروعات القومية التي تضمنت تطوير البنية التحتية بإقامة وانشاء الطرق والكباري ومطار العلمين ساهم بصورة كبيرة في الترويج للسياحة العربية والأجنبية، ليستقبل الساحل الشمالي لأول مرة هذا العام سياح من 6 دول أوروبية من بينها رومانيا وإيطاليا وصربيا إضافة للجنسيات العربية وخاصة من منطقة الخليج، بعد أن كانت السياحة الخارجية لهذه المنطقة قاصرة على الجنسية الإيطالية وبعض الجنسيات العربية.

السياح العرب

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحية، أنَّ أعداد السياح العرب التي بدأت منذ العام الماضي وازدادت بكثرة على طول الساحل الشمالي ترجع إلى الترويج للمنطقة والذي بدأ بمعرض دبي للسياحة بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والعربية، لافتًا إلى دور الأنشطة الفنية والثقافية بمهرجان العلمين بزيادة أعداد السائحين بصورة كبيرة هذا العام.