هل النوم أثناء خطبة الجمعة ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى محمد، يستفتي عن أنه كلما يصلي الجمعة ينام أثناء الخطبة، متسائلًا عن حكم الوضوء فى هذه الحالة؟

الفقهاء يفرقون بين النوم على هيئة المتمكن وغير المتمكن

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج «البيت»، المذاع عبر فضائية «الناس» أن الفقهاء يفرقون بين النوم على هيئة المتمكن وغير المتمكن، مضيفًا: «يعنى لو جالس ومتمكن من الأرض وهذه الجلسة لا تسمع بخروج الريح، فنومه إذن غير ناقض للوضوء، وبالتالى هيصحى من غفوته يصلى وصلاته صحيحة».

حالات معينة توجب اعادة الوضوء

وتابع أمين الفتوى: «يعنى لو هيئته التى نام عليها غير ممكنة لخروج الريح، فعليه الوضوء، يعنى لو نام أو فارد جسده بما يسمح لحدوث ريح فعليه الوضوء قبل الصلاة».