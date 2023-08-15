خطة التنمية في مطروح.. استثمار وسياحة وأمن قومي

شهدت محافظة مطروح، فى السنوات الأخيرة، طفرة تنموية غير مسبوقة فى جميع القطاعات والمجالات، وعدداً كبيراً من المشروعات القومية منذ 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتى ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.

حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

ووفق تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تضمنت الخطة الاستثمارية مشروعات بقطاعات الطرق والنقل والكهرباء والكبارى والأنفاق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وقد قدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2020/2021 بنحو 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة خلال الفترة (2014-2021) نحو 6.2 مليار جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعى حتى عام 2020 بنحو 380 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة خلال الفترة (2014-2021) نحو مليارى جنيه.

اللوجيستيات والمدن الجديدة

تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بنحو ٧٠ كيلومتراً، الذى يضم: ۹۷۰ متراً ميناءً تجارياً للحاويات، و٤٠٠ متر رصيفاً سياحياً، و٦٠٠ متر للمراكب الصب سعة ٧٠ ألف طن، ما يسهم فى عمليات التصدير والاستيراد وغاطساً فريداً من نوعه يصل عمقه إلى ١٧ متراً، كما يضم الميناء منطقة لوجيستية بمساحة ٢٠٠٠ فدان، ومصانع للدواجن والاستزراع السمكى بالشكل الذى يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحرى اللوجيستى، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وجرى إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وهى من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر وتنعكس إيجابياً على وضع المحافظة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر، وتوفير مزيد من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة. ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الواجهات الأكثر سياحة حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظراً لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب آلاف السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة فى الكيلو ٧٠ بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو ۳۰ بمنطقة سيدى حنيش بطول ٤ كيلومترات على الشريط الساحلى وبعمق يصل إلى ٤ كيلومترات.

ويتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفارى. ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.

مياه الشرب.. محطات تحلية وتشجير

عانت المحافظة لعقود طويلة من مشكلة نقص مياه الشرب، لذا تم افتتاح ۸ محطات لتحلية مياه البحر وهى: أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبوزريبة، أوجرين، أبوسطيل، شماس.

وجارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل المدينة، وهى محطة الرملية ٤ بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً بتكلفة مليار و٣٠٠ ألف جنيه وعلى مساحة ٦٠ ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة ١٢٥ ألف م3/يوم بجانب محطات التحلية المقامة فعلياً الرميلة ١ و٢ و٣ بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقاً للمخطط العام.

وكانت محافظة مطروح إحدى المحافظات المشاركة بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة». حيث يتم زراعة 68 ألفاً و400 شجرة خلال العام الأول من المبادرة، منها 53 ألفاً و400 شجرة مستهدف زراعتها من وزارة التنمية المحلية، و15 ألف شجرة من وزارة البيئة، وحتى مايو الماضى تم تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.

شبكة طرق فى خدمة الاستثمارات

جارٍ السير بخطوات جادة فى تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح كخطوة نحو تطوير الطريق بطول ٣٠٠ كيلومتر، من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانياً لتحمل حمولات السيارات الثقيلة فى الاتجاه من سيوة إلى مرسى مطروح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بالإضافة إلى جهود توسعة الطريق الموازى ورصفه بالأسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الطريق خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ويتم تنفيذ الطريق بعرض ١٦ متراً وسمك خرسانة ٣٠ سم وطبقة أساس 10 سم وموازٍ للطريق.

يضاف ذلك إلى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بداية من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً وواحة سيوة؛ فقد بلغ أجمالى الطرق الداخلية المرصوفة ٣٦٠ كم بتكلفة نصف مليار جنيه. وتم الانتهاء من استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كم، ورصف طريق الرميلة بمطروح، ومشروع رفع كفاءة الطريق الساحلى من سيدى عبدالرحمن حتى الضبعة بطول ٥٠ كم، وطريق مطروح ورصف وتطوير مدخل واحة سيوة.

الخدمات الصحية تصل للتجمعات الصحراوية

بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه، ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها: تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير مستشفيين غرب مدينة مرسى مطروح وهما السلوم وسيدى برانى المركزيان وتم الانتهاء من تجهيز مستشفى مدينة سيدى برانى المركزى بالأجهزة والأثاث والمفروشات. وتم تطوير مستشفى الحمام بتكلفة ٢١ مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

وذلك بما يضاف إلى إنشاء مستشفى النجيلة المركزى عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بخلاف تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالى تكلفة مليونى جنيه، كما تم تطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح، ووحدة النجيلة البحرية، ووحدة الزويدة ببرانى، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح. وكذلك إنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبوزريبة بالسلوم، ووحدة بهى الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 فى الحمام، وإنشاء مركز طبى سيدى عبدالرحمن الجديد بالعلمين. وفى إطار خطة محاربة الإدمان تم إنشاء مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بمطروح، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتى مطروح والإسكندرية، ومقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية (135) سريراً . (2 عيادة خارجية) ويستهدف 12000 مريض سنوياً، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهنى لمساعدة المرأة على اكتساب حرف تحتاجها سوق العمل.

مدارس وكليات جديدة لأبناء مطروح

تم تخصيص بعض الأراضى بمراكز ومدن مطروح لبناء 11 مدرسة. كما تم تنفيذ مشروعات إنشاء لعدد 14 مدرسة تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بتكلفة نحو 195 مليون جنيه. كما تم إحلال كلى وجزئى لعدد 10 مدارس، بتكلفة نحو 45 مليون جنيه. وتم توسيع 25 مدرسة بتكلفة نحو 122 مليون جنيه.

وعن التعليم الفنى، تم إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية فى عام 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فداناً، بالإضافة إلى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة بتكلفة 42 مليون جنيه، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بتكلفة 8.2 مليون جنيه، كما تم تطوير عدد 7 مدارس مجتمعية وتحويلها إلى مدارس ذكية.

وفى قطاع التعليم العالى، تم إنشاء ما مجموعه 10 كليات فى جامعة الإسكندرية - فرع مطروح، وهى كليات التربية - الزراعة الصحراوية والبيئية - التمريض - الطب البيطرى - السياحة والفنادق - رياض الأطفال - التربية الرياضية بنين - علوم البترول والمعادن - التربية النوعية - الآثار.

كما تم بدء أعمال إنشاءات جامعة لوزان بالعلمين الجديدة على مساحة 39.5 فدان وجارٍ الانتهاء من مرحلتين من جامعة العلمين الدولية، والجامعة بها 6 كليات، وقد بدأت الدراسة بها بالفعل فى العام الدراسى 2020/2021 بالإضافة إلى الأكاديمية العربية والتى تضم 5 كليات ومستهدف أن يصل عدد كليات العلمين الدولية إلى 13 كلية.

تمكين المرأة مشروعات صغيرة

إطلاق مبادرات أبرزها (انت قدها)، وعمل 250 بطاقة رقم قومى للسيدات. واستخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات، وعمل ساقط قيد لعدد 95 سيدة. هذا بخلاف إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى. ونتيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالى 55٪ خلال عام 2019/2020 وبلغت نسبة الإناث لإجمالى المتدربين بمراكز التدريب المهنى 82.1% عام 2020/2021. وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.

وتقوم جمعية الأورمان بتسليم عدد 21 مشروعاً تنموياً عبارة عن 105 «ماعز» ذكور وإناث، بالإضافة إلى توزيع 3 أبراج حمام للأسر الأوْلى بالرعاية، وكذلك قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتسليم هدايا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لأبناء مطروح من العائلات والقبائل المستحقين بعدد ٤ أكشاك و٢٠ منحة بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مشروع قائم كمرحلة أولى.

«حياة كريمة».. تطوير 5 قرى وتحديث البنية التحتية

تم الانتهاء من تطوير ٥ قرى بالكامل ضمن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها رئيس الجمهورية فى يناير ۲۰۱۹، وهى قرى: زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وهود بالحمام، وبهى الدين بسيوة، وأبومزهود بسيدى برانى. وجارٍ تطوير قرى أخرى وهى: السلام بالحمام وفوكه بالضبعة، وكشوك عميرة وجلازين بمدينة مطروح، والمراقى بواحة سيوة، وشماس بسيدى برانى بتكلفة إجمالية ١٥٠ مليون جنيه. وتشمل تطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحى وشبكات مياه ورصف الطرق وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب وإنشاء آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار. ويستفيد من تطوير القرى ضمن المبادرة ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن بدوى. وتم تشكيل لجان من «التنمية المحلية» لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين فى قرى «حياة كريمة» انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالى 1107 مستفيدين.

وفى قطاع الثقافة، تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، وتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى ديسمبر 2020، حيث تم التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة، ومنها متحف التراث البدوى وقاعة كبار الزوار، بتكلفة 14.3 مليون جنيه. وتم توقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية على مساحة 2000 متر وباستثمارات تبلغ نحو 120 مليون جنيه عام 2016. وجارٍ تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، التى تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فداناً، مقسمة إلى منطقتين (أ وب) وتحتوى على عدد من المبانى أشهرها مسجد وكنيسة مبنى الجهاز، دار الأوبرا والمتحف.