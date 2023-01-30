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باحث بمركز الفكر والدراسات لـ قناة الحياة: أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة مستقرة

كتب:

شريف سليمان
08:39 م | الإثنين 30 يناير 2023
الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة المصرية مستقرة، وبالتالي فإنها يمكنها الحفاظ على مستهدفات الدين الخاصة بها وتحقيق فائض أولي.

الدولة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية والإجرائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدولة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي أقرتها مع صندوق النقد الدولي عام 2021: «الدولة المصرية ترحب بالاستثمار ولديها خطة لمزيد من التمكين للقطاع الخاص والمستثمرين».

أهمية جذب المستثمرين

وتابع الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «من مصلحة مصر أن تجلب هؤلاء المستثمرين على المدى القصير من أجل زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة، ، وخطاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي ألقاه اليوم كان مكتوبا بشكل صحيح وقيل في وقت صحيح أيضا».

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