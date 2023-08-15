انطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر الشيخ 3 سبتمبر المقبل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه سيتم إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمراكز ومدن المحافظة، من 3 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2023، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسكان، لإنجاح الحملة التنشيطية التوعوية.

حملة توعية سكانية بالمدارس

وأضاف المحافظ، أنّه سيتم تنفيذ حملة توعية سكانية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، بالتنسيق بين التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان وإدارة شئون المجتمع، والأوقاف، والصحة.

وكان ديوان عام محافظة كفر الشيخ، قد شهد اجتماعاً للمجلس الإقليمي للسكان بكفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور محمد الوكيل، مقرر المجلس الإقليمي للسكان، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن.

عرض أنشطة الخطة السكانية للعام المالي 2023 - 2024

وجرى عرض المؤشرات الخاصة بالمحافظة لعام 2022، مقارنة بالمؤشرات في كافة المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، وجرى عرض أنشطة الخطة السكانية للعام المالي 2023 - 2024، بالتنسيق مع الجهات ذات الشراكة.