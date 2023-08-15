منفذ السلوم البري معبر عالمي يربط مصر ودول شمال أفريقيا

تحول منفذ السلوم البري إلى معبر عالمي يربط مصر من ناحية الغرب عبر مدينة السلوم ودول شمال أفريقيا، ويعمل على تنشيط حركة التجارة البينية، وذلك بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد أحد الشرايين التجارية التي تعتمد عليها مصر في التجارة البرية مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وذلك بحسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي أشاد بجهود واهتمام الدولة بإنشاء المشروعات القومية في مطروح.

أقل وقت ممكن لعبور الأفراد والسيارات

وأكد العميد عبدالغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، أن منفذ السلوم البري يعد بوابة مصر الغربية، وله أهمية اقتصادية كبرى، حيث يعمل على تنشيط الحركة التجارية وزيادتها بين مصر وليبيا ودول المغرب العربي، في ظل أعمال التطوير التي جرى تنفيذها، مما يساهم في تيسير إجراءات الدخول والخروج من المنفذ بأقل وقت ممكن للمسافرين والسيارات الأجرة والملاكي والنقل وشاحنات البضائع، ويساهم أيضا في تيسير حركة الأفراد والشاحنات، ومنع الزحام والتكدس داخل المنفذ، موضحا أن أعمال تطوير المنفذ تضمنت إنشاء 24 ثلاجة بضائع و10 مخازن.

طرق خرسانية بطول 255 ألف متر

وأوضح اللواء محمد صلاح، نائب مير منفذ السلوم البري، أن أعمال التطوير التي نفذت في منفذ السلوم وجرى الانتهاء منها على مساحة 285 فدانا، تستهدف سرعة وتيسير حركة التجارة والنقل والأفراد مع توفير التأمين اللازم، وإقامة وتطوير 37 مبنى إداريا وأمنيا داخل المنفذ على أحدث مستوى وأجهزة وكاميرات مراقبة حديثة، ورصف طرق خرسانية ممتدة بطول 255 ألف متر، وطرق أسفلتية تمتد لمسافة 155 ألف متر، مما يساهم في التوسع بحركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل للشباب.

3 مسارات للعمل في منفذ السلوم

ولفت «صلاح» إلى أنه يجري العمل في منفذ السلوم البري من خلال 3 مسارات وهي مسار سيارات النقل الثقيل، ونستهدف زيادة الحجم اليومي للتجارة البينية كمسار هام ومتصل حتى الصالة وإنهاء جميع إجراءات المرور، ومصلحة الجمارك والجوازات بشكل سريع، والمسار الثاني للسيارات الملاكي، والمسار الثالث للأفراد، مع توفير سيارات جولف بالمنفذ لنقل الافراد حتى البوابة، مما يساهم في سرعة الأداء لعبور الأفراد خلال ساعة، والشاحنات بحد أقصى خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات.

كما تم تخصيص ساحة انتظار تستوعب 1000 سيارة ملاكي ونقل، بالإضافة إلى مسار منفصل كطريق للطوارئ تعبر منه سيارات الإسعاف والإطفاء وكبار الزوار، بجانب عمل منطقة أمنية بها أجهزة فحص خارج المنفذ، والقيام بتعقيم جميع السيارات قبل دخولها بوابة المنفذ من الجانبين، مع تأمين المنفذ بأحهزة «x ray» وكاميرات، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 730 متر مكعب في يوم لتغطية احتياجات المنفذ بعيدا عن شبكة مدينة السلوم.