رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ الغربية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:36 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

 تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية إلى مواقع العمل في عدد من قرى مركز زفتى، وهي قريتي دهتورة وسندبسط.

وأوضح محافظ الغربية، أن تفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة يأتي ذلك تنفيذا إلى توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

الخدمات بقرية سندبسط 

وأكد محافظ الغربية في بيان صحفي، أنه تفقد خلال جولته مجمع الخدمات الحكومية في قرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

تفادي الملاحظات 

وأشار محافظ الغربية، أنه شدد خلال جولته في مشروعات حياة كريمة على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اقرأ المزيد:

بالأرقام.. نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في 9 مراكز

نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المرحلة الأولى.. الوادي الجديد النصيب الأكبر

الكشف على 1303 مرضى في قافلة طبية مجانية ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

«حياة كريمة» والمجتمع المدني بمطروح.. شركاء التطوير والنجاح

«حياة كريمة» تبدء تدريبات التأهيل لملتقى توظيف «فرصة حياة» غدا

متطوعو «حياة كريمة» بكفر الشيخ يوزعون المياه المثلجة على المواطنين بدسوق

الكشف على 1200 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

«حياة كريمة» توزّع لحوم 20 رأس أبقار على الأكثر احتياجا في مطروح
بقلم رفيق محمد ناصف