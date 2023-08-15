محافظ الغربية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية إلى مواقع العمل في عدد من قرى مركز زفتى، وهي قريتي دهتورة وسندبسط.

وأوضح محافظ الغربية، أن تفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة يأتي ذلك تنفيذا إلى توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

الخدمات بقرية سندبسط

وأكد محافظ الغربية في بيان صحفي، أنه تفقد خلال جولته مجمع الخدمات الحكومية في قرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

تفادي الملاحظات

وأشار محافظ الغربية، أنه شدد خلال جولته في مشروعات حياة كريمة على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز، والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».