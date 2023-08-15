الأقصر وأسوان من أوليات مشروعات حياة كريمة.. نسب تنفيذ تصل لـ79.60%

أصدرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم، بيانا تفصيليا توضح من خلاله، نسب التنفيذ التي وصلت إليها مشروعات المبادرة في كل محافظة تابعة لها، خلال المرحلة الأولى، إذ حرصت على أن تشمل مشروعاتها كل القطاعات الخدمية المختلفة، ما يؤدي في نهاية المطاف، إلى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وهو التخفيف عن الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى معيشتهم.

مشروعات حياة كريمة في الأقصر وأسوان

في محافظة أسوان، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة، من أجل الانتهاء من مشاريع المرحلة الأولى، وفي مركز كوم أمبو، وصلت نسبة التنفيذ إلى 74.30%، أما في مركز نصر النوبة، وصلت إلى 70.80%، ووصلت مشاريع حياة كريمة إلى إدفو، إذ تمكنت من الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 67.20%، وهي النسبة الأقل من نسب التنفيذ في محافظة أسوان.

أما محافظة الأقصر، كانت النسبة الأقل لتنفيذ مشاريع حياة كريمة من نصيب أرمنت، حيث وصلت إلى 79.60%، وفي مركز إسنا، كانت نسبة تنفيذ المشاريع بلغت الـ82.50%، وذلك وفقا لما أعلنته مبادرة «حياة كريمة» اليوم في إحصائيات رسمية أعلنتها المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كما وصلت مشروعات المبادرة الرئاسية إلى محافظة قنا، وتمكنت من تحقيق نسب تنفيذ عالية، تبدأ من 90.40% وحتى 71.20%، ففي الوقف، كانت نسبة التنفيذ 90.40%، أما في فرشوط وصلت نسبة التنفيذ إلى 77.60%، وفي أبو تشت، حققت مبادرة حياة كريمة نسبة تنفيذ وصلت إلى 72.50%، أما قوص، وصلت نسبة تنفيذ مشاريع المبادرة إلى 72.20%، أما دشنا فكانت صاحبة أقل نسبة تنفيذ لمشاريع مبادرة «حياة كريمة» حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 71.20%.

حياة كريمة في المنوفية وبني سويف

أما عن محافظة المنوفية، وصلت نسبة تنفيذ المشاريع التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى إلى 84.30%، وفي مركز الشهداء، بلغت نسبة تنفيذ المشاريع الـ77.60%، أما عن بني سويف، ففي ببا كانت نسبة التنفيذ 77.90%، أما في مركز ناصر كانت نسبة التنفيذ 76%.

اما عن مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وصلت نسبة تنفيذ مشاريع «حياة كريمة» إلى 74%، ووصلت المبادرة إلى محافظة الجيزة، وتمكنت من تحقيق نسبة تنفيذ 78.70% في مركز الصف، وفي مركز أطفيح، وصلت نسبة تنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية إلى 69.40%.

نسب تنفيذ مشاريع المبادرة بالقطاعات المختلفة

كما أشارت المبادرة الرئاسية إلى ما تم تنفيذه في كل من القطاعات الخدمية المختلفة التي تعمل عليها مؤكدة أن قطاعات التعليم ونقاط الشرطة وتبطين الترع هي صاحبة النصيب الأكبر من نسب التنفيذ، التي وصلت إلى 99%، أما عن قطاع المجمعات الحكومية، وصلت نسبة التنفيذه به إلى98%، وفي وحدات الإسعاف، ومحور مياه الشرب، وصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، أما عن القطاع الأقل في نسب التنفيذ فهو قطاع الطرق الداخلية، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 9%.